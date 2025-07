Il baratro americano e quello europeo

L’America fronteggia un momento cruciale, sul filo del baratro, con decisioni giudiziarie che potrebbero cambiare il suo corso per sempre. La recente conferma della Corte Suprema evidenzia come i pronunciamenti legali, ormai radicati da decenni, possano influenzare ogni aspetto della società. Ma come si confronta questa crisi con quella europea? Scopriamolo insieme in un'analisi approfondita.

L’America è sull’orlo del baratro. La Corte Suprema l’ha confermato. L’estendibilità dei pronunciamenti giudiziari a tutti i casi analoghi è una consuetudine che dura da mezzo secolo. La sentenza può . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il baratro americano e quello europeo

In questa notizia si parla di: baratro - europeo - americano - analoghi

Il baratro americano e quello europeo; Ursula Von der Leyen sta portando l’Europa nel baratro; Dazi Trump 50%: Europa nel Baratro? Le Conseguenze per il PIL.

Il mercato americano salva General Motors dal baratro europeo - Con l'attività in Nord America il colosso di Detroit chiude il quarto trimestre 2012 con un utile quasi raddoppiato a 892 mln di dollari. milanofinanza.it scrive

Il baratro europeo di Kiev - il manifesto - (Internazionale) Scrivo queste note di ritorno da Mosca, e la prima cosa che mi colpisce è l’enorme divario tra ciò che stanno vedendo gl’italiani (e gli europei insieme a tutto il resto del mondo ... Da ilmanifesto.it