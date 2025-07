SSC Napoli torna sulle tracce di Kean come il rivale di Azzurri al-Qadsiah e United

Il Napoli torna alla carica per Moise Kean, puntando a sorprendere i rivali al Qadsiah e Manchester United. Dopo aver tentato senza successo di acquistare Darwin Núñez e Lorenzo Lucca, gli azzurri non si danno per vinti e continuano a cercare rinforzi di peso. La campagna di mercato entra nel vivo: riusciranno a mettere a segno questo colpo fondamentale? Restate con noi per scoprirlo.

2025-07-04 16:06:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news di calciomercato appena arrivata in redazione: TransferMarketWeb.com © Foto Federico de Luca 2025 SSC Napoli hanno rinnovato la loro ricerca di Moise Kean Dopo aver colpito i blocchi stradali nei loro tentativi di sbarcare Darwin Núñez di Liverpool e con un accordo per Lorenzo Lucca di Udinese ancora non firmato. TMW comprende che la squadra di Antonio Conte sta mantenendo l’attaccante di 24 anni nella loro lista mentre cercano di rafforzare la linea in avanti quest’estate. Accanto alle possibilitĂ di soggiornare con la Fiorentina, accettare una mossa redditizia in Arabia Saudita con al-Qadsiah o di attraversare il canale al Manchester United, i Partenopei sono ora emersi come una quarta opzione credibile per l’Italia Internazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - SSC Napoli torna sulle tracce di Kean come il rivale di Azzurri al-Qadsiah e United

