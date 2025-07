La voce di Aqelah a 52 herz

Nel vasto oceano, la voce di Aqelah a 52 hertz risuona come un'eco unica e affascinante, distinguendosi per l'intensità e l'originalità. Questa balena, l'unico esemplare della sua specie a emettere suoni così alte, ci invita a riflettere sulla meraviglia della diversità e sulla sensazione di essere unici nel nostro mondo. Scopriamo insieme la storia che ha conquistato il cuore di molti, raccontata originariamente su Il Manifesto.

C'è un esemplare di balena, l'unico della sua specie, che emette suoni a 52 hertz, una frequenza molto alta, molto più di quella a cui di norma vocalizzano i cetacei.

