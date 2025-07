Calciomercato Inter LIVE | Ederson il profilo scelto per il post Calhanoglu! Dumfries si allontana da Barcellona

Benvenuti alla nostra live sul calciomercato Inter, dove ogni novità conta! Tra trattative in corso e indiscrezioni di prima mano, il club nerazzurro continua a muoversi con determinazione per rafforzare la rosa e puntare al massimo livello. Dall'interesse per Ederson alle ultime novità su Calhanoglu e Dumfries, seguite con noi ogni sviluppo: il mercato interista non si ferma mai e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Restate sintonizzati!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calciomercato Inter, Ederson costa troppo: torna di moda un vecchio pallino di Ausilio

I dirigenti del calciomercato Inter, insieme a Chivu, hanno individuato in Nicolò Rovella il profilo preferito sul quale puntare a centrocampo qualora dovesse concretizzarsi l'addio di Hakan Calhanoglu in direzione Galatasaray.

Gazzetta - Inter-Ederson, si può con le cessioni: non solo Calhanoglu, tesoretto da Frattesi; Calciomercato: l'Inter corteggia Ederson, quanto costa il brasiliano dell'Atalanta?; Calha in partenza, Ederson-Inter si può con le cessioni. Ecco il piano.

Inter, contatti diretti per Ederson: il brasiliano è un'opzione concreta, ecco come può decollare l'affare

Calciomercato Inter, Ederson costa troppo: torna di moda un vecchio pallino di Ausilio - Ederson costa troppo: la società nerazzurra è tornata sulle tracce di un vecchio pallino di mercato di Piero Ausilio.