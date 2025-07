Independence Day il discorso di Trump | Abbiamo avuto 4 anni di imbarazzo Ora stiamo vincendo

In un’atmosfera di rinnovata orgoglio nazionale, Donald Trump torna a parlare alla nazione durante le celebrazioni del 4 luglio, sottolineando un passato di sfide e un futuro di successi. Accompagnato dalla first lady Melania, il presidente ha ribadito la forza e la determinazione degli Stati Uniti, affermando che "siamo tornati e siamo di nuovo rispettati". I mercati finanziari sono...

Washington, 4 luglio 2025 – Accompagnato dalla first lady Melania, Donald Trump ha salutato i partecipanti al picnic in onore delle famiglie dei militari. L'evento è in corso alla Casa Bianca, in occasione delle celebrazioni dell' Independence Day del 4 luglio. Il presidente Usa ha salutato stringendo il pugno. "Abbiamo patito quattro anni di imbarazzo. Ma ora stiamo vincendo: siamo tornati, siamo di nuovo rispettati. I mercati finanziari sono ai massimi di tutti i tempi, e lo resteranno", ha detto il presidente nel suo discorso alla Casa Bianca. "Mercati finanziari ai massimi livelli". Nel suo discordo, Trump ha parlato a ruota libera, come sempre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net