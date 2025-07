Texas morti e dispersi per le alluvioni | ci sono anche bambini

Le alluvioni devastano il Texas, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico e un’ombra di incertezza. Con almeno tre vittime confermate e diversi dispersi, tra cui bambini innocenti, l’emergenza cresce mentre le autorità cercano di far fronte a questa catastrofe naturale. Le immagini delle inondazioni che hanno travolto campi estivi e comunità intere ci ricordano quanto la natura possa essere implacabile. La situazione rimane critica e richiede tutta la nostra attenzione.

Allarme in Texas dove il bilancio provvisorio parla di almeno tre persone morte, mentre altre risultano disperse a causa delle alluvioni che si sono abbattute nello stato statunitense. Lo affermano le autorità locali sottolineando che tra i dispersi ci sono anche bambini. Le inondazioni, infatti, hanno colpito un'area di campi estivi. Mentre la Bbc riferisce di tre vittime, il bilancio dei morti rimane incerto, ha spiegato Rob Kelly, capo delle autorità della contea di Kerr. "Stiamo cercando di identificare le persone" decedute per le alluvioni "molto devastanti e mortali", ha spiegato. Riguardo ai bambini che partecipavano a un campo estivo: "Sappiamo che alcuni sono dispersi.

I morti per le #alluvioni in #Texas sono 13 mentre i dispersi sono 23. Lo riferiscono i media americani Vai su X

