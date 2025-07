Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte | Kean e la suggestione Napoli Mandragora al bivio

Fiorentina pronta a sorprenderci con il colpo di mezzanotte, Kean e la suggestione Napoli: un intreccio di emozioni e decisioni che potrebbe rivoluzionare il calcio italiano. A dieci giorni dalla chiusura della finestra di mercato, il futuro del centravanti si svela tra incertezze e opportunità , mentre Firenze e Napoli si contendono il protagonista di questa saga. Riusciranno le strategie a incrociarsi prima della linea di partenza? Solo il tempo potrà dirlo.

Firenze, 5 luglio 2025 - Movimenti leggeri, ma niente scossoni. A dieci giorni dalla chiusura della finestra-clausola per Moise Kean, la situazione del centravanti resta sostanzialmente invariata. E' emersa tuttavia un’idea Napoli, che per ora resta una semplice suggestione. Solo dopo aver definito il futuro di Osimhen, De Laurentiis potrà eventualmente approfondire il discorso. Un'ipotesi più intrigante rispetto alla pista Lucca, anche se il sogno resta Darwin Núnez, nonostante le difficoltà legate all'operazione. Difficilmente, però, il Napoli si muoverà entro il 15 luglio. Più probabile che il club azzurro attenda le fasi successive del mercato per provare a far leva sulla voglia di Moise di alzare l'asticella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net