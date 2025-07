In bici sulle tracce di Vicky Enrico Brizzi racconta Tondelli TAPPA 1 | On the road to Vercelli

Prepariamoci a un viaggio unico: “In bici sulle tracce di Vicky Enrico Brizzi”, un’avventura che unisce letteratura, ciclismo e scoperta. Con il suo stile coinvolgente, l’autore attraversa i luoghi, le persone e le pagine di Pier Vittorio Tondelli, dando vita a un ciclo di ciclorportage destinato a emozionare i lettori di Quotidiano Nazionale. La prima tappa, verso Vercelli, ci invita a partire…

Inizia oggi l’appuntamento “Brizzi racconta Tondelli” per i lettori del quotidiano e gli utenti del sito di Quotidiano Nazionale. L’autore (fra i tanti lavori) di J ack Frusciante è uscito dal gruppo, Bastogne e Tu che sei di me la miglior parte, attraversa fisicamente i luoghi, le persone e le pagine di Pier Vittorio Tondelli. E lo fa con un cicloreportage che accompagnerà Quotidiano Nazionale per cinque sabati consecutivi di questa estate arroventata. Tappa 1, on the road to Vercelli. Il Salone di Torino quest’anno era gremito sin dal giovedì. In un Paese che l’anno scorsoha fato registrare tre milioni in meno di libri venduti, al Lingotto la gente affollava stand ed eventi con l’urgenza di chi si sente chiamato a una missione, non foss’altro che assistere a una certa conferenza o farsi autografare la propria copia dall’autore del cuore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net