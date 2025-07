Trump firma il ' big beautiful bill' è l' età dell' oro

Donald Trump ha firmato il 'Big Beautiful Bill', un ambizioso budget che racchiude tutte le sue promesse elettorali: dal taglio delle tasse ai fondi per la sicurezza e l’immigrazione. Con questa firma, l'ex presidente annuncia l’inizio di un nuovo capitolo per l’America, definendolo un passo verso un'era di prosperità e rafforzamento dei confini. Ma quali saranno gli effetti concreti di questa legge sulla vita quotidiana degli americani?

Donald Trump firma il 'big beautiful bill', il budget contenente tutte le sue promesse elettorali, dal taglio delle tasse ai fondi per la lotta all' immigrazione. Il presidente ha firmato il provvedimento, trasformandolo in legge, nel South Lawn della Casa Bianca. La legge crea "ricchezza per la classe media e rafforza i confini", ha detto Trump, sottolineando che l'America è entrata nell'"età dell'oro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net