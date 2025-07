Vlahovic Juve tre club di Serie A interessati al serbo! Tutta la verità sul futuro dell’attaccante bianconero

Scopri tutte le novità sul futuro di Dusan Vlahovic, protagonista di un mercato infuocato con tre club di Serie A interessati al suo talento. La Juventus accelera il cambio di rotta con l'acquisto di Jonathan David, ma cosa riserva il destino per l’attaccante serbo? Rimanete sintonizzati: il mercato è in fermento e i prossimi giorni potrebbero riservare sorprendenti colpi di scena.

Vlahovic Juve, tre club di Serie A interessati al serbo: i dettagli sul possibile futuro dell’attaccante. La Juve ha accelerato i tempi per portare Jonathan David a Torino, assicurandogli un ingaggio da 6 milioni di euro più 2 milioni di bonus per i prossimi cinque anni. L’arrivo del canadese segna una decisa mossa di mercato per rinforzare l’attacco bianconero, ma è anche legato a un piano più ampio che coinvolge Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, non è più visto come una parte integrante del progetto della Juve, a meno che non accetti una significativa riduzione del suo stipendio. Vlahovic Juve, tutti i dettagli sul futuro del bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, tre club di Serie A interessati al serbo! Tutta la verità sul futuro dell’attaccante bianconero

In questa notizia si parla di: juve - club - serie - interessati

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

Vlahovic-Milan, la pista rimane fredda Secondo Tuttosport, per il Milan (fra i club interessati) non sarebbe un problema pagare alla Juve 20 milioni di cartellino, ma è stallo assoluto in merito all'ingaggio. Non sono arrivate per il momento infatti aperture signif Vai su Facebook

Translate post Randal #KoloMuani giocherà il Mondiale per club con la #Juventus Il PSG ha accettato che il 26enne nazionale francese prenda parte alla competizione con la squadra di Torino, alla quale era arrivato in prestito quest’inverno. L’attacca Vai su X

Weah Juventus: lo statunitense può restare in Serie A!; Fagioli sempre più ai margini: quanto chiede la Juve, tutti i club interessati; Abdukodir Khusanov: perché Juventus, City e i top club europei sono interessati ad acquistare il mostro difensivo del Lens.

La Juve e altri quattro club avevano sondato Frendrup, ma... - Come riferito dal quotidiano genovese, per lui avevano chiesto informazioni diverse squadre, tra cui ... Come scrive tuttojuve.com

DAVID: "Juve uno dei migliori club al mondo, per me è un onore essere qui. Punti di forza? Amo segnare" - Jonathan David ha pronunciate le sue prime pafole da giocatore della Juventus sui canali ufficiali del club bianconero. Lo riporta tuttojuve.com