Fabbro libera tutti

Il caos si scatena allo stadio Rigamonti di Brescia, dove un fabbro armato di flessibile entra in azione per liberare l’impianto, mandato dal Comune. Un’immagine surreale, come un’occupazione improvvisata da un inquilino riluttante, si trasforma in un vero e proprio spettacolo mediatico con cronisti e fotografi pronti a immortalare ogni istante. Questo episodio rappresenta l’ultimo sgarbo di Massimo Cellino, il presidente che ha portato di fatto...

Si è presentato il fabbro col flessibile, mandato lì dal Comune, proprietario dell'impianto. Una scena da casa occupata, da inquilino moroso che non se ne vuole andare, e invece il lucchetto da rompere era quello dello stadio Rigamonti di Brescia. Una scena surreale, trasformata in una sorta di teatrino della liberazione con cronisti e fotografi a documentarla. L'ultimo sgarbo di Massimo Cellino, il presidente che ha portato di fatto alla scomparsa del Brescia Calcio, 114 anni di storia, e che si è pure rifiutato di consegnare le chiavi dell'impianto di cui aveva la concessione, ovviamente revocata in seguito alla bufera sportivo-giudiziara che ha travolto il club.

