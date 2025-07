Pedullà | Dumfries la clausola preoccupa l’Inter! Invito per tutti

Il futuro di Denzel Dumfries all’Inter si fa sempre più incerto: la clausola rescissoria da 15 milioni di euro, valida solo per l’estero, preoccupa i nerazzurri e alimenta l’interesse del Barcellona. Nei prossimi dieci giorni, la situazione potrebbe svoltare, lasciando tutti con il fiato sospeso. La questione è calda e le mosse di mercato sono ancora tutte da definire: il destino di Dumfries sta per essere scritto.

Pedullà parla di Denzel Dumfries e di come la clausola rescissoria preoccupa e non poco l'Inter. L'esterno olandese piace tanto al Barcellona. La situazione. FIATO SOSPESO – Improvvisamente il futuro di Denzel Dumfries all'Inter comincia a farsi enigmatico, almeno per i prossimi dieci giorni. Infatti, sull'esterno olandese pende una clausola rescissoria, valida solo per l'estero, da 15 milioni di euro. E il Barcellona ha già fatto apprezzamenti nei suoi confronti. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato per Sportitalia, ha commentato in questo modo: « Quella clausola da 25 milioni, che scadrà il 15 luglio, è un invito per tutti e forse dovremmo anche aggiungere che è troppo bassa rispetto alle indiscutibili qualità dello specialista olandese.