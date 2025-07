Cuore a metà strada Vuole trasparenza ma si dice confuso

di emozione che nessuna parola può spiegare. Questa storia di cuore a metà strada tra confusione e verità ci invita a riflettere sulla complessità dei sentimenti e sulla necessità di trasparenza, anche quando il cuore sembra parlare un linguaggio tutto suo. Perché, alla fine, ciò che conta è ascoltare sé stessi e trovare il coraggio di affrontare le sfide dell’amore in tutte le sue sfumature.

Cara Caterina, non è facile per me raccontare questa storia, perché si muove in quella zona grigia dove i sentimenti non si chiamano mai per nome e i gesti valgono più delle parole, o forse meno. Io sono gay. Lui si dichiara etero. Ma tra noi, con il tempo, lavorando insieme, è nato qualcosa di strano, confuso, difficile da definire. Una sera, durante un viaggio, ci siamo baciati. C’era di mezzo l’alcol, è vero, ma era presente anche un livello di intimità che non si può bere via. Dopo quel momento, le cose non sono più tornate come prima. Abbiamo iniziato a flirtare, in modo leggero, giocoso: battute, allusioni, qualche sfioramento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cuore a metà strada. “Vuole trasparenza, ma si dice confuso”

In questa notizia si parla di: confuso - cuore - metà - strada

Le vedi per forza… Immobili. In piedi. Con il cellulare in mano. In mezzo alla corsia di un supermercato. In un angolo di marciapiede o strada. Sospese. Con sul palmo “lettere” non più di carta... Leggono. E si aprono in sorrisi che illuminano il mondo. Le guard Vai su Facebook

Bambino vaga di notte in strada, la polizia lo ferma e lo riporta a casa: «Non so come sono finito qui». I gen; People of Turin | Barriera. Non il centro, ma il cuore; Fabri Fibra – Momenti no Lyrics.