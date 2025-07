Lucca l’Atalanta non è l’unica insidia | un’altra big vuole anticipare il Napoli

Lorenzo Lucca rimane al centro delle attenzioni di mercato, ma l’Atalanta e un’altra grande squadra stanno cercando di anticipare il Napoli, rendendo il calciomercato estivo ancora più avvincente. I partenopei sono impegnati a rinforzare la rosa sotto la guida di Antonio Conte, con l’obiettivo di difendere lo scudetto e conquistare nuovi traguardi. La sfida tra big è appena iniziata, e il futuro del giovane attaccante potrebbe essere determinante per le sorti della squadra.

Lorenzo Lucca continua a essere un nome molto chiacchierato all'ombra del Vesuvio: l'Atalanta e un'altra big insidiano la SSC Napoli. Sono settimane, le prime della sessione estiva di calciomercato, molto movimentate per il Napoli, che vuole quanto prima completare l'organico da mettere a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. In ballo, c'è la difesa dello Scudetto conquistato nell'annata appena conclusa, oltre all'ambizione di voler essere competitivi anche in vista del ritorno nella prossima edizione della UEFA Champions League. Due i colpi già messi a segno – Luca Marianucci e Kevin De Bruyne – e altri due in dirittura d'arrivo – Noa Lang e Sam Beukema.

