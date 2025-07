Yanis Varoufakis non si arrende

Yanis Varoufakis, il coraggioso e determinato ex ministro delle Finanze greco, continua a lottare con passione per la sua visione di un'Europa più giusta e solidale. La sua insistenza e il suo impegno rimangono un faro di speranza e resistenza contro le sfide economiche e politiche odierne. Per chi crede nei valori di trasparenza e cambiamento, la sua storia è un esempio di tenacia che non si ferma.

Per chi ha seguito con il fiato sospeso le trattative tra il governo greco e la Troika nella primavera del 2015, nessuno più di Yanis Varoufakis, ministro delle Finanze nel . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Yanis Varoufakis non si arrende

Yanis Varoufakis - Notizie, foto, video - Internazionale - La corte suprema di Atene ha già chiesto al parlamento la sospensione dell’immunità per l’ex responsabile delle finanze. Lo riporta internazionale.it

Varoufakis vs Draghi/ "Nel 2015 contribuì a strangolare la Grecia. McKinsey-mafia..." - IlSussidiario.net - Per Yanis Varoufakis l’Europa sarà molto più debole dopo la pandemia, considerando che i fondi del Recovery Fund sono esigui e arriveranno anche tardi. Come scrive ilsussidiario.net