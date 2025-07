Svolta in casa Napoli Di Marzio annuncia | Sarà un nuovo giocatore azzurro

Svolta emozionante in casa Napoli: secondo quanto annunciato da Di Marzio, il club sta per ufficializzare l’arrivo di SAR224, un nuovo rinforzo che infiamma i tifosi e fa sognare Conte. Dopo una trattativa lunga e incerta, il calciatore si appresta a diventare azzurro, completando il puzzle di mercato del Napoli. L’obiettivo della società si sta pian piano completando, con la speranza di rafforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione.

Svolta arrivata in casa Napoli, con l’annuncio di Di Marzio che fa sorridere tifosi e Conte: il calciatore sarà presto azzurro. Il Napoli ha praticamente chiuso un altro colpo di calciomercato in entrata, dopo una trattativa molto lunga e di rilanci. Il club sta ora perfezionando l’acquisto, prima di ufficializzarlo e inserirlo nel gruppo che partirà per il ritiro estivo di Dimaro. L’obiettivo della società si sta pian piano completando, con Giovanni Manna – direttore dell’area sportiva del club – che mira a regalare al tecnico una squadra già completa entro la partenza in Val di Sole per svolgere al meglio la preparazione atletica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Svolta in casa Napoli, Di Marzio annuncia: “Sarà un nuovo giocatore azzurro”

In questa notizia si parla di: napoli - svolta - casa - marzio

Napoli, la svolta per Jonathan David: l’epilogo è inatteso - Il Napoli punta deciso su Jonathan David, con il ds Giovanni Manna pronto a chiudere un'operazione che potrebbe sorprendere tutti.

Ultim'ora di calciomercato in casa Napoli: i giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto svelano il nuovo obiettivo per il centrocampo azzurro Gli azzurri sono in trattativa con il Milan per Musah, calciatore che sarebbe molto gradito ad Antonio Conte #SS Vai su Facebook

Di Marzio – Bari, il Napoli prende Dorval: la situazione; Calzona ha già cominciato a cambiare il Napoli (Di Marzio); Svolta in casa Napoli, Di Marzio annuncia: Sarà un nuovo giocatore azzurro.

Napoli, si stringe per Lucca: gli azzurri puntano a chiudere a inizio settimana - Il punto sul calciomercato del Napoli: Lucca in vantaggio su Nunez, mentre Lang si avvicina sempre di più. Da gianlucadimarzio.com

Napoli, si sblocca Danilo? Di Marzio: "Vicina la risoluzione con la Juve" - MSN - Gianluca Di Marzio di Sky, attraverso il suo sito ufficiale, annuncia la svolta per quanto concerne il futuro del brasiliano pronto a lasciare i bianconeri per poi approdare alla corte di Antonio ... Si legge su msn.com