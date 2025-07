Ultim’ora Napoli il PSV accetta l’ultima offerta per Noa Lang | le cifre definitive

Il Napoli si prepara a fare un ulteriore passo avanti nel mercato, mentre il PSV ha ufficialmente accettato l’ultima offerta per Noa Lang, aprendo le porte a un’operazione ormai vicina alla conclusione. Con questa mossa, gli azzurri rafforzano il reparto offensivo in vista di una stagione ricca di sfide e obiettivi ambiziosi, pronti a difendere il titolo e a competere ai massimi livelli. Ora non resta che attendere l’ufficialità e scoprire come questa new entry possa fare la differenza.

Il Napoli è sempre più a un passo per Noa Lang: il PSV ha accettato l’ultima offerta degli azzurri per l’esterno. Ora scatta il countdown per il suo arrivo. Quello che sta nascendo è un Napoli che vuole essere competitivo su ogni fronte, oltre che intenzionato a difendere lo Scudetto conquistato nella stagione scorsa. All’alba della prossima annata, il club azzurro è molto attivo sul mercato per regalare ad Antonio Conte i rinforzi richiesti per fare in modo che l’organico sia completo per tutte e quattro le competizioni in cui i partenopei saranno impegnati (oltre a Serie A e Coppa Italia, ci sono anche Champions League e Supercoppa Italiana, ndr). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, il PSV accetta l’ultima offerta per Noa Lang: le cifre definitive

In questa notizia si parla di: napoli - ultima - offerta - lang

Napoli e Inter in anticipo infrasettimanale all'ultima giornata? Pres. Lega Serie A: "Ad oggi tutto inalterato" - Napoli e Inter si sfideranno in un attesissimo anticipo infrasettimanale all'ultima giornata di campionato di Serie A.

#Calciomercato: Accordo verbale per Noa #Lang al #Napoli. Il PSV ha accettato l’ultima offerta di 28 milioni di euro garantiti + 10% su futura vendita (@FabrizioRomano e @MatteMoretto) #Transfers Vai su X

Nuovi aggiornamenti da Fabrizio Romano su Lang-Napoli: rimane l'ottimismo, con il Napoli che pronto ad una nuova offerta Nuovi contatti anche fronte giocatore, che vuole solo il trasferimento in azzurro. Attesa, quindi, per l'esito di questo nuovo rilancio Vai su Facebook

Sky - Napoli-Beukema, parti vicinissime dopo l'ultima offerta: cosa manca per chiudere; Dall'Olanda confermano: Il PSV ha accettato l'offerta definitiva del Napoli per Lang; Romano – Lang, il Napoli è ottimista! Presto una nuova offerta. La situazione.

Napoli-Lang, scambio di documenti domani. 30 milioni per Beukema. Le news di calciomercato - Scambio di documenti con il Psv per l'olandese previsti sabato 5 luglio: operazione da 25 milioni più 2 di bonus e il 10% della futura rivendita. Segnala sport.sky.it

DALL'OLANDA - Napoli-Noa Lang, il PSV ha accettato l'offerta definitiva degli azzurri - Come riporta il De Telegraaf, il PSV ha accettato l'offerta definitiva degli azzurri: 28 milioni di eur ... Da napolimagazine.com