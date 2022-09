Salernitana, Nicola: “Ci sarà Maggiore, su Bradaric…” (Di sabato 10 settembre 2022) Salernitana Nicola- La Salernitana ha svolto allenamento intenso, alla vigilia della gara di domani sera, contro la Juventus. L’allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha svolto la conferenza stampa di rito alla vigilia della gara contro la Juventus, in programma domani alle ore 20:45. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore dei Campani: Sul regista che agirà domani a Torino: “Abbiamo lavorato su Kastanos la settimana scorsa, ma ho provato altri calciatori come play. Non vi farò il nome. A me piace scoprire i calciatori che sono arrivati, che sia dall’inizio o in corso d’opera vedrete una rotazione costante in quella posizione di campo”. Su Maggiore: “Gioca? Sì. Dove ancora non lo so. Gioca molto bene sul terzo uomo, sa riconoscere il triangolo offensivo e difensivo e può ... Leggi su seriea24 (Di sabato 10 settembre 2022)- Laha svolto allenamento intenso, alla vigilia della gara di domani sera, contro la Juventus. L’allenatore della, Davide, ha svolto la conferenza stampa di rito alla vigilia della gara contro la Juventus, in programma domani alle ore 20:45. Ecco di seguito, le parole dell’allenatore dei Campani: Sul regista che agirà domani a Torino: “Abbiamo lavorato su Kastanos la settimana scorsa, ma ho provato altri calciatori come play. Non vi farò il nome. A me piace scoprire i calciatori che sono arrivati, che sia dall’inizio o in corso d’opera vedrete una rotazione costante in quella posizione di campo”. Su: “Gioca? Sì. Dove ancora non lo so. Gioca molto bene sul terzo uomo, sa riconoscere il triangolo offensivo e difensivo e può ...

