(Di sabato 10 settembre 2022) Cesare – Caro Guido vittoria meritatissima del Napoli ma ci siamo presi un bello spavento. La paura è stata di non riuscire a vincere questa partita inanellando, dopo il Lecce, il secondo pareggio di fila in casa contro una squadra “piccola”. Ti devo dire che comunque il compito non era facile. Guido – È vero si veniva dsbornia della partita contro il Liverpool con il rischio che la concentrazione calasse, c’era la stanchezza residua giocando anche con il caldo delle 15, vi era un avversario ostico e ben messo in campo e inoltre vi era il turnover previsto dovendo rigiocare in Champions martedì. Cesare – Certo meno male checon un bel gol a conclusione di una bella azione ci ha dato nel finale i tre punti. Il Napoli comunque ancora una volta ha evidenziato le difficoltà che ha in casa contro le squadre cosiddette “piccole” che si ...

napolista : Raspadori rischia di diventare un nuovo jolly, alla Elmas L’assenza di Osimhen si sente e si sentirà a Milano. A f… - pasquale_caos : @softJumped “Raspadori 89º” rischia già di essere il tormentone dell’anno - LuigiLiccardo6 : RT @CarmineUbertone: Il #Napoli viene a monte di una gara difficilissima: lo #Spezia mette un vero stazionamento di pullman dietro la linea… - Luckyluciano971 : RT @CarmineUbertone: Il #Napoli viene a monte di una gara difficilissima: lo #Spezia mette un vero stazionamento di pullman dietro la linea… - WLT79 : RT @CarmineUbertone: Il #Napoli viene a monte di una gara difficilissima: lo #Spezia mette un vero stazionamento di pullman dietro la linea… -

La partita non si sblocca, al 67' Spalletti inserisce Simeone per Kvaratskhelia condirottato a sinistra . Al 71' Mario Ruicon Meret di combinare la frittata, serve un ...Commenta per primo Napoli - Spezia 1 - 0 Spezia Dragowski 6,5 :di terminare anzitempo la gara causa infortunio ma resta in campo e si rende protagonista di ...sul gol vittoria di). ...Il Napoli, dopo la serata di Champions League contro il Liverpool, ha sfidato, sempre in casa lo Spezia, per conquistare la vetta ...In vista del prossimo big match fra i rossoneri e i partenopei prima della pausa, la sua assenza può essere pesante ...