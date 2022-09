Peppa Pig sconvolge Fratelli d’Italia per via di una famiglia con due mamme, scoppia la polemica sui social (Di sabato 10 settembre 2022) Al centro del dibattito politico fa capolino anche Peppa Pig. In un momento in cui tutto va a rotoli e i giovani continuano a non avere speranze per il loro futuro, ecco che Fratelli d’Italia e, di riflesso Enrico Letta, volano con il pensiero a Peppa Pig per via del nuovo personaggio Penny Polar Bear e della sua famiglia: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma”. Proprio per via dell’inserimento di un personaggio con due mamme sono arrivate le polemiche da parte di alcuni gruppi pro-life e di Fratelli d’Italia. In particolare, Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia e candidato alla Camera, ha chiesto a gran voce alla Rai di rinunciare alla messa in onda dell’episodio quando arriverà il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Al centro del dibattito politico fa capolino anchePig. In un momento in cui tutto va a rotoli e i giovani continuano a non avere speranze per il loro futuro, ecco chee, di riflesso Enrico Letta, volano con il pensiero aPig per via del nuovo personaggio Penny Polar Bear e della sua: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma”. Proprio per via dell’inserimento di un personaggio con duesono arrivate le polemiche da parte di alcuni gruppi pro-life e di. In particolare, Federico Mollicone, responsabile cultura die candidato alla Camera, ha chiesto a gran voce alla Rai di rinunciare alla messa in onda dell’episodio quando arriverà il ...

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - pinapic : Proiettare un episodio di Peppa Pig con due mamme non va bene, ma il video in cui una donna viene violentata può es… - BabiC2020 : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… - TeoJam : RT @tomasomontanari: Si può avere Peppa Pig premier? -