MotoGP, ad Aragon verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la Regina Elisabetta II (Di sabato 10 settembre 2022) La Formula 1, nella giornata di ieri, prima dell’inizio delle sessioni di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia 2022 ha deciso di osservare un doveroso minuto di silenzio coinvolgendo piloti, team e addetti ai lavori per ricordare la Regina Elisabetta II, scomparsa nel pomeriggio di giovedì 8 settembre. La MotoGP non disputerà alcuna gara in questo weekend, dal momento che i piloti torneranno in pista direttamente la prossima settimana con il Gran Premio d’Aragon, in programma da venerdì 16 settembre a domenica 18; per quanto in ritardo, trattandosi della prima data utile, accadrà lo stesso anche per il Motomondiale. Infatti, pochi minuti fa è stata resa nota la decisione (riferita dall’ANSA) di osservare un minuto di raccoglimento prima ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) La Formula 1, nella giornata di ieri, prima dell’inizio delle sessioni di prove libere valide per il Gran Premio d’Italia 2022 ha deciso di osservare un doverosodi silenzio coinvolgendo piloti, team e addetti ai lavori perlaII, scomparsa nel pomeriggio di giovedì 8 settembre. Lanon disputerà alcuna gara in questo weekend, dal momento che i piloti torneranno in pista direttamente la prossima settimana con il Gran Premio d’, in programma da venerdì 16 settembre a domenica 18; per quanto in ritardo, trattandosi della prima data utile, accadrà lo stesso anche per il Motomondiale. Infatti, pochi minuti fa è stata resa nota la decisione (riferita dall’ANSA) di osservare undiprima ...

zazoomblog : MotoGP GP Aragon 2022: annunciato minuto di silenzio per la Regina Elisabetta - #MotoGP #Aragon #2022: #annunciato - zazoomblog : Regina: MotoGp osserverà un minuto silenzio ad Aragon - #Regina: #MotoGp #osserverà #minuto - susydigennaro : RT @napolimagazine: MotoGP, ad Aragon verrà osservato un minuto di silenzio in memoria della Regina Elisabetta II - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGP, ad Aragon verrà osservato un minuto di silenzio in memoria della Regina Elisabetta II - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGP, ad Aragon verrà osservato un minuto di silenzio in memoria della Regina Elisabetta II -