Lapo Elkann a Venezia con sua moglie: sono sempre in luna di miele ma dietro c’è molto di più (Di sabato 10 settembre 2022) Accanto a Joana Lemos la vita Lapo Elkann è cambiata del tutto e ovviamente in meglio. Amore e serenità per la coppia che anche a Venezia sembra proseguire l’eterna luna di miele. sempre sorridenti e sempre vicinissimi come mostra la rivista Chi. Paparazzati al bar per una dolce colazione ma Lapo Elkan e sua moglie Joana Lemos lo sono ancora di più. Sembrano due ragazzini innamorai, ogni giorno per la coppia sembra una luna di miele. Si sono sposati ad ottobre del 2021 sorprendendo tutti e oggi sono più belli che mai. Qualche giorno a Venezia ma per un evento di beneficenza, così sono stati sorpresi di prima mattina, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022) Accanto a Joana Lemos la vitaè cambiata del tutto e ovviamente in meglio. Amore e serenità per la coppia che anche asembra proseguire l’eternadisorridenti evicinissimi come mostra la rivista Chi. Paparazzati al bar per una dolce colazione maElkan e suaJoana Lemos loancora di più. Sembrano due ragazzini innamorai, ogni giorno per la coppia sembra unadi. Sisposati ad ottobre del 2021 sorprendendo tutti e oggipiù belli che mai. Qualche giorno ama per un evento di beneficenza, cosìstati sorpresi di prima mattina, ...

Robmagris : Elkann che decide di andare a Monza con il cosplay del cugino Lapo #ItalianGP #skymotori - bailandooo_ : Ok che c'è John Elkann ma LAPO DOV'ÉEEE - eleinad94 : Lapo Elkann palesemente travestito da John Elkann - Saetta_McQueen : John Elkann col cosplay di Lapo per non fare le interviste e spiegare perché ci bastonano. #F1 #ItalianGP - jimbojingle : 'capisce meno di calcio' Non ho dubbi che un avvocato/poeta mancato ne capisca di più di AA e John solo perché ripe… -