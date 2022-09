Inter-Torino | Inzaghi | “Vittoria importantissima”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 10 settembre 2022) Simonenel post partita di, match della sesta giornata della Serie A L’allenatore dell’Simone, al termine del match vinto per 1 a 0 contro il, e valevole per la sesta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. Vinta di voglia oggi? Che importanza ha questo successo?“, voluta, da squadra. Contro un avversario difficile da affrontare. Sapevamo che avremmo sofferto, ma lo abbiamo fatto tutti insieme, compresa la curva. Mi è piaciuto come abbiamo lottato, fino alla fine”. Cosa c’era nella sua esultaza?“Volevamo tornare a vincere. Siamo l’e abbiamo l’obbligo sempre di vincere. Il Bayern è fortissimo, non era semplice preparare ...