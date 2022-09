Il Milan soffre ma passa a Marassi, Samp battuta 2-1 (Di sabato 10 settembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Un Milan in inferiorità numerica per quasi un tempo espugna Marassi superando la Sampdoria per 2-1. Nonostante l'ingenua espulsione di Leao in avvio di ripresa, la capolista riesce a portare a casa i 3 punti grazie ai gol di Messias e Giroud su rigore, intervallati dal momentaneo pari di Djuricic. Al primo guizzo, dopo appena 6 minuti, gli ospiti passano in vantaggio. Leao accelera, salta due uomini e serve Giroud che mette una palla all'indietro che finisce prima sul mancino di De Ketelaere e poi su quello di Messias, il quale infila Audero per l'1-0. I blucerchiati non si scompongono e all'11' sfiorano il pari con Djuricic, che calcia bene dal limite con il destro trovando la parte superiore della traversa. Al 21? De Ketelaere firma il raddoppio, ma l'arbitro annulla dopo un lungo consulto al Var ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Unin inferiorità numerica per quasi un tempo espugnasuperando ladoria per 2-1. Nonostante l'ingenua espulsione di Leao in avvio di ripresa, la capolista riesce a portare a casa i 3 punti grazie ai gol di Messias e Giroud su rigore, intervallati dal momentaneo pari di Djuricic. Al primo guizzo, dopo appena 6 minuti, gli ospitino in vantaggio. Leao accelera, salta due uomini e serve Giroud che mette una palla all'indietro che finisce prima sul mancino di De Ketelaere e poi su quello di Messias, il quale infila Audero per l'1-0. I blucerchiati non si scompongono e all'11' sfiorano il pari con Djuricic, che calcia bene dal limite con il destro trovando la parte superiore della traversa. Al 21? De Ketelaere firma il raddoppio, ma l'arbitro annulla dopo un lungo consulto al Var ...

