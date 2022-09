Grand Prix Montreal: percorso e partecipanti (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo la disputa del cugino GP Quebec, torna a svolgersi anche il Grand Prix Montreal, in programma domenica 11 settembre sulle strade dell’omonima bellissima città situata nella regione del Quebec. La seconda delle classiche canadesi è anch’essa all’undicesima edizione ed è tornata nel calendario dopo tre anni complice la pandemia di covid. L’ultimo corridore ad imporsi qui sul traguardo conclusivo fu il belga campione olimpico del 2016 Greg Van Avermaet davanti al nostro Diego Ulissi e lo spagnolo Ivan Garcia Cortina. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022, le convocate della Nazionale Italiana Il percorso del Grand Prix di Montreal: un circuito da ripetere 18 volte La corsa si svolgerà sul classico percorso, formato da un circuito di 12.3 ... Leggi su blogciclismo (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo la disputa del cugino GP Quebec, torna a svolgersi anche il, in programma domenica 11 settembre sulle strade dell’omonima bellissima città situata nella regione del Quebec. La seconda delle classiche canadesi è anch’essa all’undicesima edizione ed è tornata nel calendario dopo tre anni complice la pandemia di covid. L’ultimo corridore ad imporsi qui sul traguardo conclusivo fu il belga campione olimpico del 2016 Greg Van Avermaet davanti al nostro Diego Ulissi e lo spagnolo Ivan Garcia Cortina. LEGGI ANCHE: Mondiali ciclismo 2022, le convocate della Nazionale Italiana Ildeldi: un circuito da ripetere 18 volte La corsa si svolgerà sul classico, formato da un circuito di 12.3 ...

