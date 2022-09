Formula 2, Felipe Drugovich si laurea campione dell’edizione 2022 (Di sabato 10 settembre 2022) La Formula 2 ha un nuovo padrone, si tratta di Felipe Drugovich. Il pilota brasiliano della MP Motorsport, al termine della sprint race del Gran Premio d’Italia 2022 vinta da Juri Vips, si è laureato matematicamente campione del mondo di F2 con ben tre gare d’anticipo. Una lunga cavalcata caratterizzata da cinque vittorie, nove podi e quattro pole position, che gli ha permesso di avere la meglio sui diretti rivali, il francese Theo Pourchaire e lo statunitense Logan Sargeant. Adesso però il sudamericano dovrà trovare un sedile in vista della prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) La2 ha un nuovo padrone, si tratta di. Il pilota brasiliano della MP Motorsport, al termine della sprint race del Gran Premio d’Italiavinta da Juri Vips, si èto matematicamentedel mondo di F2 con ben tre gare d’anticipo. Una lunga cavalcata caratterizzata da cinque vittorie, nove podi e quattro pole position, che gli ha permesso di avere la meglio sui diretti rivali, il francese Theo Pourchaire e lo statunitense Logan Sargeant. Adesso però il sudamericano dovrà trovare un sedile in vista della prossima stagione. SportFace.

