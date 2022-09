Elton John canta “Don’t Let The Sun Go Down On Me” per la Regina Elisabetta | VIDEO (Di sabato 10 settembre 2022) Elton John, durante un concerto a Toronto, ha dedicato commosso “Don’t Let The Sun Go Down On Me” alla Regina Elisabetta appena scomparsa. Prima dell’interpretazione la popstar ha rivolto alla sovrana un saluto: “è stata una parte importante della mia vita e come tutta la nazione sono profondamente addolorato nell’apprendere della morte della sua morte. È stata una presenza stimolante che ha guidato il paese attraverso alcuni dei momenti più straordinari, ma anche più bui, con grazia, decoro e autentico e premuroso calore. Ho 75 anni e lei è stata con me per tutta la vita. Mi rattrista sapere che non sarà più con me. Ma sono contento che riposi in pace” Elton John sings “Don’t Let The Sun Go Down On Me” after paying ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022), durante un concerto a Toronto, ha dedicato commosso “Let The Sun GoOn Me” allaappena scomparsa. Prima dell’interpretazione la popstar ha rivolto alla sovrana un saluto: “è stata una parte importante della mia vita e come tutta la nazione sono profondamente addolorato nell’apprendere della morte della sua morte. È stata una presenza stimolante che ha guidato il paese attraverso alcuni dei momenti più straordinari, ma anche più bui, con grazia, decoro e autentico e premuroso calore. Ho 75 anni e lei è stata con me per tutta la vita. Mi rattrista sapere che non sarà più con me. Ma sono contento che riposi in pace”sings “Let The Sun GoOn Me” after paying ...

