Diritti civili, programmi a confronto. Al Pd, almeno su questo punto, piace “vincere facile” (Di sabato 10 settembre 2022) Quando a un partito piace “vincere facile” C’è una gara, in questa competizione elettorale, in cui al Pd piace “vincere facile”. Non è quella vera, cioè le elezioni politiche in quanto tali, quelle che si terranno il 25 settembre e che il Pd, perno della coalizione di centrosinistra (composta, oltre che dal listone Democratici e Progressisti, anche da +Europa-Impegno Civico-Verdi e Sinistra Italiana) perderanno, invece, e pure in modo disastroso. La coalizione di centrodestra, avanti in tutti i sondaggi, infatti, le elezioni le vincerà, e pure a mani basse, come si suol dire, trasformando una maggioranza relativa in voti in una maggioranza assoluta in seggi. Ma, sui programmi presentati dai vari partiti e coalizioni, e in particolare sul tema ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 10 settembre 2022) Quando a un partito” C’è una gara, in questa competizione elettorale, in cui al Pd”. Non è quella vera, cioè le elezioni politiche in quanto tali, quelle che si terranno il 25 settembre e che il Pd, perno della coalizione di centrosinistra (composta, oltre che dal listone Democratici e Progressisti, anche da +Europa-Impegno Civico-Verdi e Sinistra Italiana) perderanno, invece, e pure in modo disastroso. La coalizione di centrodestra, avanti in tutti i sondaggi, infatti, le elezioni le vincerà, e pure a mani basse, come si suol dire, trasformando una maggioranza relativa in voti in una maggioranza assoluta in seggi. Ma, suipresentati dai vari partiti e coalizioni, e in particolare sul tema ...

elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - Mov5Stelle : ?? LIVE #DallaParteGiusta @MaiorinoM5S: 'Abbiamo scritto il programma più avanzato dell'intero panorama politico it… - c_appendino : Abbiamo pensato all'Italia che vogliamo lasciare ai nostri figli: più giusta e sostenibile. E quindi: lotta alla cr… - luminolo : RT @elio_vito: È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone animato… - PDM_66 : RT @elio_vito: È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone animato… -