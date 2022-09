Calendario Europei basket 2022 oggi: orari partite 10 settembre, programma ottavi, tv, streaming (Di sabato 10 settembre 2022) Tutto pronto all’Eurobasket Arena di Berlino (Germania) per la fase a finale degli Europei di basket. S’incomincia quest’oggi, sabato 10 settembre, con quattro ottavi di finale (gli altri si disputeranno invece domani, con alle ore 18:00 l’Italia di Gianmarco Pozzecco impegnata contro la Serbia). Ad aprire il programma odierno sarà, alle ore 12:00, il match tra Turchia e Francia. Quest’ottavo interessa particolarmente agli Azzurri, perché chi prevarrà in questo confronto incrocerebbe ai quarti di finale proprio la vincente della sfida tra i nostri portacolori e la temibile corazzata balcanica. I francesi sono annoverati tra i favoriti per la vittoria finale, ma la Turchia proverà a mettere sicuramente in difficoltà i vice-campioni olimpici di Tokyo. Nel primo ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Tutto pronto all’EuroArena di Berlino (Germania) per la fase a finale deglidi. S’incomincia quest’, sabato 10, con quattrodi finale (gli altri si disputeranno invece domani, con alle ore 18:00 l’Italia di Gianmarco Pozzecco impegnata contro la Serbia). Ad aprire ilodierno sarà, alle ore 12:00, il match tra Turchia e Francia. Quest’ottavo interessa particolarmente agli Azzurri, perché chi prevarrà in questo confronto incrocerebbe ai quarti di finale proprio la vincente della sfida tra i nostri portacolori e la temibile corazzata balcanica. I francesi sono annoverati tra i favoriti per la vittoria finale, ma la Turchia proverà a mettere sicuramente in difficoltà i vice-campioni olimpici di Tokyo. Nel primo ...

