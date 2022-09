ETGazzetta : Cadice: crisi cardiaca per un tifoso. Il portiere corre sugli spalti col defibrillatore -

La Gazzetta dello Sport

...delJeremias Ledesma si è accorto che sugli spalti, dietro alla sua porta, un anziano tifoso si era sentito male, vittima di quella che l'argentino ha intuito subito poter essere una...Alle 16.15 tocca al Siviglia provare a uscire dallacon Lopetegui che si gioca la panchina: ... avversario dell'Inter in Champions League, che fa visita al. Chiude il sabato Atletico ... Cadice: crisi cardiaca per un tifoso. Il portiere lancia un defibrillatore in curva Oltre il singolo scenario di crisi: deve confrontarsi con diversi orizzonti temporali, rappresentare un patrimonio condiviso dell’intero Paese, in un contesto internazionale sempre più complesso e com ...L’adeguamento delle sanzioni avviene automaticamente sulla base dell’indice Foi dei prezzi al consumo, a luglio pari al 9,8%. L’appello dell’Asaps, Associazione sostenitori Polstrada, alle forze polit ...