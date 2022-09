Biasin | Zhang è disposto a cedere l' Inter Ai nuovi proprietari chiederà di

Pall_Gonfiato : #Biasin sulla cessione di #Zhang #Inter - _ElPrincipe22 : RT @fcin1908it: Biasin: “Inter sarà ceduta. Con una certezza: Zhang chiederà ai nuovi proprietari di…” - mr_kubra : RT @fcin1908it: Biasin: “Inter sarà ceduta. Con una certezza: Zhang chiederà ai nuovi proprietari di…” - RaoulCortes : @90ordnasselA @FBiasin Ancora con Biasin ?? Zhang fa' i suoi interessi, ma non è come acquistare un giocatore, verrà… - news24_inter : Cessione #Inter: la richiesta di #Zhang ai nuovi proprietari -

Che la famigliaabbia dato mandato a Goldman Sachs per la cessione del Biscione l'ha riferito anche il giornalista Fabrizio, molto vicino all'ambiente nerazzurro. Agli addetti ai lavori ...Nelle scorse ore, come riportato dal giornalista di Libero, Fabrizio, la famigliaha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell'Inter. La richiesta 1,2 miliardi di euro . Il ...La famiglia Zhang avrebbe dato mandato a Goldman Sachs per la cessione della società. Spunta il nome dell’ingegnere dei Sacramento Kings ...Così il giornalista: Le pressioni che arrivano dalla Cina e una situazione contabile del club non certo semplice, sembrano aver convinto gli Zhang a fare un passo indietro Marco Astori Tra le pagine d ...