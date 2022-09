Allegri “Juve antipatica e vincente, non bellina e perdente” (Di sabato 10 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “E' un partita che viene dopo la Championscontro una squadra che gioca per la permanenza in Serie A esecondo me è una delle migliori sia come singoli che come squadra. L'anno scorso Nicola ha fatto un grande lavoro, quest'anno hanno aggiunto giocatori fisici e tecnici. Dobbiamo fare una partita tosta perchè, a noi servono i tre punti e senza questo non riusciremo a farli. E' una partita importante da affrontare con serenità e senza presunzione”. Così in conferenza stampa Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in vista della sfida contro la Salernitana, in programma all'Allianz Stadium domani alle 20.45. “Paredes giocherà – dice il tecnico bianconero -, mentre Locatelli ha un affaticamento e non sarà a disposizione”. Poi sulla partita col Psg, in cui i bianconeri hanno perso per 2-1, questa la sua analisi: “Ha lasciato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “E' un partita che viene dopo la Championscontro una squadra che gioca per la permanenza in Serie A esecondo me è una delle migliori sia come singoli che come squadra. L'anno scorso Nicola ha fatto un grande lavoro, quest'anno hanno aggiunto giocatori fisici e tecnici. Dobbiamo fare una partita tosta perchè, a noi servono i tre punti e senza questo non riusciremo a farli. E' una partita importante da affrontare con serenità e senza presunzione”. Così in conferenza stampa Massimiliano, allenatore dellantus, in vista della sfida contro la Salernitana, in programma all'Allianz Stadium domani alle 20.45. “Paredes giocherà – dice il tecnico bianconero -, mentre Locatelli ha un affaticamento e non sarà a disposizione”. Poi sulla partita col Psg, in cui i bianconeri hanno perso per 2-1, questa la sua analisi: “Ha lasciato di ...

