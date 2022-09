Alessia Pifferi, regali in carcere per la mamma della bimba morta di stenti (Di sabato 10 settembre 2022) Alessia Pifferi si trova nel carcere di San Vittore dal 21 luglio 2022 dopo il ritrovamento senza vita della sua bambina, Diana, morta di stenti a soli sedici mesi dopo che lei l’aveva lasciata sola per giorni nella sua casa di Milano. L’accusa di cui deve rispondere è quella di omicidio volontario. Da quando fanno sapere i suoi avvocati, la 37enne, che è stata messa in isolamento, si trova in una situazione difficile sia sul piano psicologico sia su quello fisico e non sarebbe ancora riuscita a capire esattamente la gravità dell’accaduto. Nonostante questo, c’è chi in queste settimane ha pensato a lei e ha deciso di darle sostegno, seppure solo a distanza. Sono diverse infatti le donne che hanno voluto solidarizzare con lei e che le hanno fatto pervenire una serie di ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 10 settembre 2022)si trova neldi San Vittore dal 21 luglio 2022 dopo il ritrovamento senza vitasua bambina, Diana,dia soli sedici mesi dopo che lei l’aveva lasciata sola per giorni nella sua casa di Milano. L’accusa di cui deve rispondere è quella di omicidio volontario. Da quando fanno sapere i suoi avvocati, la 37enne, che è stata messa in isolamento, si trova in una situazione difficile sia sul piano psicologico sia su quello fisico e non sarebbe ancora riuscita a capire esattamente la gravità dell’accaduto. Nonostante questo, c’è chi in queste settimane ha pensato a lei e ha deciso di darle sostegno, seppure solo a distanza. Sono diverse infatti le donne che hanno voluto solidarizzare con lei e che le hanno fatto pervenire una serie di ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Alessia Pifferi, soldi e regali per lei in carcere dopo la morte della piccola Diana: «Vogliamo aiutarla » - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Nel corso della puntata del 10 settembre di Quarto Grado si è parlato del caso della piccola Diana Pifferi, la bimba di… - leggoit : Alessia Pifferi, soldi e regali per lei in carcere dopo la morte della piccola Diana: «Vogliamo aiutarla » - occhio_notizie : Regali e soldi per Alessia Pifferi, in carcere per l’omicidio di sua figlia Diana | - UUffailnick : @rep_milano Le virgole, cazz! 'Ad Alessia Pifferi VIRGOLA in carcere per aver lasciato morire la figlia Diana VIRGO… -