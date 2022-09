MilanWorldForum : Albertini sul Milan, su Tonali, CDK e Origi Le dichiarazioni -) - sportli26181512 : Albertini: “Tonali è il coraggio. Dico sì a Origi dal 1’ e no al turnover”: Albertini: “Milan, Tonali è il coraggio… - Gazzetta_it : Albertini: “Milan, Tonali è il coraggio. Dico sì a Origi dal 1’ e no al turnover” -

Gli occhi. Questa intervista a Demetrio, al di là delle parole, parla di sguardi. Gli occhi dei giocatori dell'Inter nel derby, gli occhi di Sandro, gli occhi del figlio di Demetrio che, davanti alla partita del Milan, ...LEAO E- 'Quando giochi per il Milan, la consacrazione è senza tempo, deve avvenire in ogni ... Permi assomiglia Speriamo...'. LE RIVALI - 'La Juve è affamata, ha qualità, ma ho tanti ... Albertini: “Tonali è il coraggio. Dico sì a Origi dal 1' e no al turnover” L’ex azzurro: “De Ketelaere ha in mano il suo futuro. Che brutta impressione dall’Inter nel derby...” Gli occhi. Questa intervista a Demetrio Albertini, al di là delle parole, parla di sguardi. Gli oc ...Stipendio raddoppiato e amore eterno. Così Tonali può diventare la grande bandiera del Milan vedi letture Quella di Sandro Tonali, che oggi ha rinnovato ufficialmente col Milan fino al 2027, è la stor ...