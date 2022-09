Venezia 2022, Oliver Stone: “Solo il nucleare pulito ci salverà” (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Voglio che il mondo si salvi e che i figli e i miei nipoti possano vivere ancora”. Parola di Oliver Stone alla conferenza stampa di presentazione del suo doc ‘Nuclear’, fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Tratto dal libro ‘A Bright Future: How Some Countries Have solved Climate Change and the Rest Can Follow’ di Joshua S. Goldstein e Staffan A. Qvist, il film esplora la possibilità che la comunità globale superi la sfida del cambiamento climatico e acceda a un futuro più roseo attraverso la potenza dell’energia nucleare. “Siamo pieni di cattive notizie che peggiorano sempre di più: dall’inondazione in Pakistan all’ondata di calore in Europa, dalla siccità peggiorata enormemente negli ultimi cinquecento anni ai fiumi che sono quasi a secco. Ci sono tempeste ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Voglio che il mondo si salvi e che i figli e i miei nipoti possano vivere ancora”. Parola dialla conferenza stampa di presentazione del suo doc ‘Nuclear’, fuori concorso alla Mostra del Cinema di. Tratto dal libro ‘A Bright Future: How Some Countries Have solved Climate Change and the Rest Can Follow’ di Joshua S. Goldstein e Staffan A. Qvist, il film esplora la possibilità che la comunità globale superi la sfida del cambiamento climatico e acceda a un futuro più roseo attraverso la potenza dell’energia. “Siamo pieni di cattive notizie che peggiorano sempre di più: dall’inondazione in Pakistan all’ondata di calore in Europa, dalla siccità peggiorata enormemente negli ultimi cinquecento anni ai fiumi che sono quasi a secco. Ci sono tempeste ...

