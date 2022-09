Uomini e Donne, è crisi tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo? Arriva la conferma (Di venerdì 9 settembre 2022) Nelle ultime settimane si è spesso vociferato di una possibile crisi per una coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Si tratta di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, ex volti non solo di UeD, ma anche di Temptation Island. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, a confermare la crisi tra i due L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Nelle ultime settimane si è spesso vociferato di una possibileper una coppia nata nello studio di. Si tratta diDi, ex volti non solo di UeD, ma anche di Temptation Island. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, are latra i due L'articolo

AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - gualtierieurope : Oggi a Porta S. Paolo rinnoviamo l’omaggio alle donne e agli uomini che lottarono e diedero la vita per difendere l… - pfmajorino : Ma se #Meloni è così tanto dalla parte delle donne perchè ha fatto votare contro, al Parlamento europeo, la risol… - B63246675BryBry : @enricolino4 @ultimenotizie Addirittura mo' Hitler ?????????????che peraltro senza i collaboratori non avrebbe potuto fa… - half0light : Raga l'ho letto di Megan Fox, veramente gli uomini etero non se le meritano le donne io non so perché l'evoluzione… -