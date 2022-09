“Una truffa conclamata”. Giacalone vede nero alla vigilia delle elezioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Davide Giacalone, giornalista e scrittore, si scaglia contro le coalizioni politiche che si presentano alle prossime elezioni del 25 settembre. L'affondo è pronunciato nel corso della puntata del 9 settembre di Omnibus, il talk show di La7 condotto da Andrea Pennacchioli: “La Cassazione ha stabilito che le coalizioni sono solo due, quella di centrodestra e quella di centrosinistra. La mia personale opinione è che sono due conclamati falsi! Possono anche a turno raccontare che sono omogenei, ma in realtà sono estremamente disomogenei, dalla politica estera, alla politica fiscale ed economica. C'è una tale distanza che è una truffa a cielo aperto. La credibilità è data anche dalla capacità di guardare i problemi nella loro complessità”. “Un'inflazione - cambia argomento ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Davide, giornalista e scrittore, si scaglia contro le coalizioni politiche che si presentano alle prossimedel 25 settembre. L'affondo è pronunciato nel corso della puntata del 9 settembre di Omnibus, il talk show di La7 condotto da Andrea Pennacchioli: “La Cassazione ha stabilito che le coalizioni sono solo due, quella di centrodestra e quella di centrosinistra. La mia personale opinione è che sono due conclamati falsi! Possono anche a turno raccontare che sono omogenei, ma in realtà sono estremamente disomogenei, dpolitica estera,politica fiscale ed economica. C'è una tale distanza che è unaa cielo aperto. La credibilità è data anche dcapacità di guardare i problemi nella loro complessità”. “Un'inflazione - cambia argomento ...

