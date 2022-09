Si fingevano poveri per intascare il Reddito di cittadinanza | tra i 26 denunciati anche un Casamonica

(Di venerdì 9 settembre 2022) C’èun membro del clan deitra i 26 percettori irregolari scovati dai carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo (RM) che hanno svolto una campagna di controlli tra gennaio e agosto. I 26, di cui 17 di nazionalità straniera e 9 con precedenti sono statiper truffa ai danni dello Stato indebita percezione di erogazioni pubbliche per danno all’erario stimato di 250 mila euro. Per loro è scattato il sequestro dei beni non dichiarati come disposto dal Tribunale di Velletri. I beni non dichiarati Ad essere vagliati sono stati 850 percettori. Tra ic’è appuntoun individuo di spicco del clan dei-Spada, titolare di una palestra del valore commerciale di 250 mila euro. Altri beneficiari del sussidio avevano omesso di ...

La Stampa

di aver subito il furto del cellulare e chiedevano offerte per finte associazioni di ...NON UDENTI E FISICAMENTE DISABILI E DESIDERIAMO APRIRE UN CENTRO INTERNAZIONALE PER BAMBINI...... riportanti la dicitura: "CERTIFICATO REGIONALE PER PERSONE NON UDENTI E FISICAMENTE DISABILI E DESIDERIAMO APRIRE UN CENTRO INTERNAZIONALE PER BAMBINIGRAZIE MILLE". Il tutto corredato con ... Finti sordomuti chiedono offerte per un’associazione benefica: denunciati dalla polizia di Verbania