SBK Magny - Cours, Bautista: "La caduta? Un errore da non ripetere" (Di venerdì 9 settembre 2022) La prima giornata di attività in pista della Superbike sul circuito francese di Magny - Cours è stata particolare per Alvaro Bautista , che nelle condizioni di bagnato delle FP2 ha chiuso con il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) La prima giornata di attività in pista della Superbike sul circuito francese diè stata particolare per Alvaro, che nelle condizioni di bagnato delle FP2 ha chiuso con il ...

gponedotcom : 'Non ho esperienza qui sulla Ducati in condizioni di asciutto, ma tutto può cambiare. La caduta? Un mio errore, non… - FranckyHawk29 : RT @FTraiettoria: SBK: lo strano venerdì del French Round Scritto da Maria Grazia Spinelli - corsedimoto : BRUTTISSIMO INCIDENTE per Andrea Pizzoli nelle prove libere della Yamaha European Cup. Il pilota trasportato in eli… - gponedotcom : Esclusi danni neurologici, Andrea è cosciente e in condizioni stabili. Il pilota della R3 bLU cRU European Cup cadu… - Motorsport_IT : #WorldSBK | Magny-Cours: la pioggia è protagonista del venerdì di libere #WSBK | #FRAWorldSBK -