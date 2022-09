Roma, 16 chili di alimenti privi di tracciabilità: chiesta di chiusura (Di venerdì 9 settembre 2022) La Polizia del VI Distretto, insieme alla Polizia locale e ispettori del Sian dell’Asl di Roma hanno trovato nel negozio ben 16 chilogrammi di prodotti alimentari non tracciati. Agenti e ispettori riscontrano altre irregolarità Gli agenti stavano svolgendo accertamenti di routine quando si sono imbattuti in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con annesso un laboratorio artigianale di prodotti di panificazione e dolciari. Verifiche hanno fatto riscontrare la presenza di quasi 16 chili di prodotti alimentari di origine animale, custoditi nel congelatore, senza la prescritta tracciabilità che gli agenti hanno sottoposto a sequestro. Leggi anche: Carenze igieniche, strutturali e professionali: sequestri e multe ai ristoranti di Ponza e Ventotene Accertate anche violazioni amministrative Inoltre il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 settembre 2022) La Polizia del VI Distretto, insieme alla Polizia locale e ispettori del Sian dell’Asl dihanno trovato nel negozio ben 16 chilogrammi di prodotti alimentari non tracciati. Agenti e ispettori riscontrano altre irregolarità Gli agenti stavano svolgendo accertamenti di routine quando si sono imbattuti in un esercizio di somministrazione die bevande con annesso un laboratorio artigianale di prodotti di panificazione e dolciari. Verifiche hanno fatto riscontrare la presenza di quasi 16di prodotti alimentari di origine animale, custoditi nel congelatore, senza la prescrittache gli agenti hanno sottoposto a sequestro. Leggi anche: Carenze igieniche, strutturali e professionali: sequestri e multe ai ristoranti di Ponza e Ventotene Accertate anche violazioni amministrative Inoltre il ...

