Rangers: «In contatto con UEFA, per ora col Napoli si giocherà» (Di venerdì 9 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta sta avendo riflessi anche sull'organizzazione delle partite nel Regno Unito. Oltre alla Premier League inglese, infatti, si sono fermati tra gli altri anche i club del campionato scozzese. Tra i quali anche i Rangers Glasgow, prossimi avversari del Napoli in Champions League. E proprio sulla sfida della prossima settimana in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

