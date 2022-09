Polemica su Alessandro Gassman per il tweet sulla Regina: “Mi dispiace come per chiunque, mi stava simpatica” (Di venerdì 9 settembre 2022) Una pioggia di critiche e insulti è piovuta nelle scorse ore su Alessandro Gassman. Il motivo? Un tweet dell’attore sulla morte della Regina Elisabetta, che non è stato apprezzato da molti utenti. All’interno del cinguettio si legge: “È morta oggi un’anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque”. Il tweet in questione ha immediatamente diviso il pubblico social, tra chi ha apprezzato le parole di Gassman e chi le ha fortemente criticate. Un dibattito, questo, che in realtà è in corso dal ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Una pioggia di critiche e insulti è piovuta nelle scorse ore su. Il motivo? Undell’attoremorte dellaElisabetta, che non è stato apprezzato da molti utenti. All’interno del cinguettio si legge: “È morta oggi un’anziana signora che mi, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Miper la sua morte,miper la morte di”. Ilin questione ha immediatamente diviso il pubblico social, tra chi ha apprezzato le parole die chi le ha fortemente criticate. Un dibattito, questo, che in realtà è in corso dal ...

neXtquotidiano : Un tweet “divisivo” Polemica su Alessandro #Gassman per il tweet sulla #Regina: 'Mi dispiace come per chiunque, mi… - paoloangeloRF : Alessandro Gassmann, un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: 'È morta un'anziana signora'. Ed è polemica… - infoitinterno : Alessandro Gassmann, un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: 'È morta un'anziana signora'. Ed è polemica - Profilo3Marco : RT @repubblica: Alessandro Gassmann, un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: 'È morta un'anziana signora'. Ed è polemica [a cura… - ninoBertolino : RT @repubblica: Alessandro Gassmann, un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: 'È morta un'anziana signora'. Ed è polemica [a cura… -