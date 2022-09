Pierpaolo Pretelli, imbarazzo in diretta: “Proposta di matrimonio” | E’ tutto vero [VIDEO] (Di venerdì 9 settembre 2022) Lo showman Pierpaolo Pretelli sorprende tutti in diretta: la domanda a bruciapelo rivela i suoi progetti per il futuro. Pierpaolo Pretelli (fonte instagram)Il fascinoso e spumeggiante Pierpaolo Pretelli è salito agli onori delle cronache gossip grazie alla sua partecipazione al format “GF Vip”. Il giovane conduttore ha infoltito il cast del reality nel 2020, dopo aver svolto il ruolo di primo “velino” nella storia del TG satirico “Striscia la notizia”. L’esperienza sotto le telecamere gli ha fruttato un flirt tutto pepe con la chiacchierata Elisabetta Gregoraci, storia poi sfumata nel nulla. L’ingresso in corsa nel format di Giulia Salemi ha provocato nuovi batticuori nello showman, e i due sono usciti mano nella mano dalla porta rossa di Cinecittà. ... Leggi su specialmag (Di venerdì 9 settembre 2022) Lo showmansorprende tutti in: la domanda a bruciapelo rivela i suoi progetti per il futuro.(fonte instagram)Il fascinoso e spumeggianteè salito agli onori delle cronache gossip grazie alla sua partecipazione al format “GF Vip”. Il giovane conduttore ha infoltito il cast del reality nel 2020, dopo aver svolto il ruolo di primo “velino” nella storia del TG satirico “Striscia la notizia”. L’esperienza sotto le telecamere gli ha fruttato un flirtpepe con la chiacchierata Elisabetta Gregoraci, storia poi sfumata nel nulla. L’ingresso in corsa nel format di Giulia Salemi ha provocato nuovi batticuori nello showman, e i due sono usciti mano nella mano dalla porta rossa di Cinecittà. ...

