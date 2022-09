Nomine supplenze, errori seriali dell’algoritmo: “docenti specializzati scavalcati sui posti di sostegno da chi non ha la specializzazione” (Di venerdì 9 settembre 2022) Flc Cgil - Il Ministero dell’Istruzione, nonostante un anno trascorso all’insegna di solleciti e richieste formulate dalla FLC CGIL e dalle altre sigle sindacali in merito alla necessità di fare il punto sulle Nomine dei supplenti, ci ha convocato per gli incontri relativi al funzionamento della procedura informatizzata l’ultimo giorno utile prima dell’avvio delle domande, quando ormai qualsiasi intervento correttivo al software era ormai impossibile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 settembre 2022) Flc Cgil - Il Ministero dell’Istruzione, nonostante un anno trascorso all’insegna di solleciti e richieste formulate dalla FLC CGIL e dalle altre sigle sindacali in merito alla necessità di fare il punto sulledei supplenti, ci ha convocato per gli incontri relativi al funzionamento della procedura informatizzata l’ultimo giorno utile prima dell’avvio delle domande, quando ormai qualsiasi intervento correttivo al software era ormai impossibile. L'articolo .

