Monza, nel gp del centenario alla Ferrari serve un miracolo: il circuito la sfavorisce, ma pubblico e storia possono ribaltare i pronostici (Di venerdì 9 settembre 2022) I cinque trionfi di Michael Schumacher e Lewis Hamilton, le lacrime di Mika Hakkinen nel 1999, la telecamerina staccatasi dalla Ferrari di Jean Alesi e che ha costretto al ritiro il compagno Gerhard Berger quattro anni prima. Sono solo alcune di tantissime emozioni in 100 anni di gare a Monza. È tutto pronto per la corsa dell’Autodromo Nazionale di questo weekend, l’ultima europea di stagione, dove una Ferrari in tinta speciale — parte della livrea della F1-75, le tute e le t-shirt di Maranello saranno infatti colorate in “Giallo Modena”, come omaggio alla città del fondatore Enzo — vuole inseguire una vittoria che manca dal 2019, quando Charles Leclerc vinse il duello di testa contro la Mercedes di Lewis Hamilton. Leclerc e Sainz contro Verstappen, che cerca il record stagionale – Per l’edizione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) I cinque trionfi di Michael Schumacher e Lewis Hamilton, le lacrime di Mika Hakkinen nel 1999, la telecamerina staccatasi ddi Jean Alesi e che ha costretto al ritiro il compagno Gerhard Berger quattro anni prima. Sono solo alcune di tantissime emozioni in 100 anni di gare a. È tutto pronto per la corsa dell’Autodromo Nazionale di questo weekend, l’ultima europea di stagione, dove unain tinta speciale — parte della livrea della F1-75, le tute e le t-shirt di Maranello saranno infatti colorate in “Giallo Modena”, come omaggiocittà del fondatore Enzo — vuole inseguire una vittoria che manca dal 2019, quando Charles Leclerc vinse il duello di testa contro la Mercedes di Lewis Hamilton. Leclerc e Sainz contro Verstappen, che cerca il record stagionale – Per l’edizione del ...

