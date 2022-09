Milan, cambia la spalla di Tonali: Pioli ha scelto chi giocherà con la Sampdoria (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la gara col Salisburgo, Stefano Pioli potrebbe concedere un turno di riposo a Bennacer in vista della gara di campionato contro la Sampdoria.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la gara col Salisburgo, Stefanopotrebbe concedere un turno di riposo a Bennacer in vista della gara di campionato contro la....

sportli26181512 : Milan, cambia la spalla di Tonali: Pioli ha scelto chi giocherà con la Sampdoria: Dopo la gara col Salisburgo, Stef… - Adoir8_ : RT @Smashdevil_19: @_ElPrincipe22 @marcullo02 @intr0dub @LeviAck8_ @milan_corner @Maicuntent1986 Pappa e ciccia con i primi che vanno in me… - furgeTX : RT @Smashdevil_19: @_ElPrincipe22 @marcullo02 @intr0dub @LeviAck8_ @milan_corner @Maicuntent1986 Pappa e ciccia con i primi che vanno in me… - marcullo02 : RT @Smashdevil_19: @_ElPrincipe22 @marcullo02 @intr0dub @LeviAck8_ @milan_corner @Maicuntent1986 Pappa e ciccia con i primi che vanno in me… - Smashdevil_19 : @_ElPrincipe22 @marcullo02 @intr0dub @LeviAck8_ @milan_corner @Maicuntent1986 Pappa e ciccia con i primi che vanno… -

Inter, Inzaghi cambia sulle fasce. Contro il Torino davanti tocca a Dzeko Darmian e Dimarco mettono la freccia. Sono loro i favoriti a giocare sulle fasce nel match contro il Torino in cui l'Inter è chiamata a una reazione dopo le sconfitte contro Milan e Bayern Monaco. Ma non sarà semplice contro la squadra di Ivan Juric, con un punto di vantaggio in classifica sui nerazzurri. Inzaghi punterà sulle forze fresche, dove ci saranno da arginare ... Origi cambia il Milan: Pioli ha deciso Come cambia il Milan L'altro aspetto interessante sarà dal punto di vista tattico. Il Milan, con Origi, avrà si un centravanti capace di fare la boa, ma allo stesso tempo avrà anche un giocatore al ... ilGiornale.it Milan, cambia la spalla di Tonali: Pioli ha scelto chi giocherà con la Sampdoria Dopo la gara col Salisburgo, Stefano Pioli potrebbe concedere un turno di riposo a Bennacer in vista della gara di campionato contro la Sampdoria. Al fianco di Tonali dovrebbe giocare Tommaso Pobega. Inzaghi cambia sulle fasce. Contro il Torino davanti tocca a Dzeko Gli esterni dell’Inter contro i granata dovrebbero essere Darmian e Dimarco. Handanovic, De Vrij e Barella tornano titolari ... Darmian e Dimarco mettono la freccia. Sono loro i favoriti a giocare sulle fasce nel match contro il Torino in cui l'Inter è chiamata a una reazione dopo le sconfitte controe Bayern Monaco. Ma non sarà semplice contro la squadra di Ivan Juric, con un punto di vantaggio in classifica sui nerazzurri. Inzaghi punterà sulle forze fresche, dove ci saranno da arginare ...ComeilL'altro aspetto interessante sarà dal punto di vista tattico. Il, con Origi, avrà si un centravanti capace di fare la boa, ma allo stesso tempo avrà anche un giocatore al ... Tuchel choc e ritmo: Milan, cambia passo Dopo la gara col Salisburgo, Stefano Pioli potrebbe concedere un turno di riposo a Bennacer in vista della gara di campionato contro la Sampdoria. Al fianco di Tonali dovrebbe giocare Tommaso Pobega.Gli esterni dell’Inter contro i granata dovrebbero essere Darmian e Dimarco. Handanovic, De Vrij e Barella tornano titolari ...