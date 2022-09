Metaverso | un nuovo paradiso fiscale? Intervista all’Avv Antonio Tomassini

(Di venerdì 9 settembre 2022) È sempre più forte il bisogno di comprendere, indagare ed identificare istituti giuridici, che, sebbene appartengano da sempre al nostro sistema di diritto, devono necessariamente vivere una nuova dimensione, incontrando fattispecie generate dalle nuove tecnologie. Il diritto ha sempre assolto il compito di organizzare la convivenza sociale e, laddove emergano atteggiamenti patologici, risolvere i conflitti. Ampliare l’indagine di un fenomenocome ilfa emergere in tutta la sua pienezza il valore del diritto come scienza sociale. Le nuove tecnologie stanno costruendo nuovi ponti tra il mondo fisico e i mondi digitali, in un continuo interscambio tra esperienze online e offline, contaminazioni e incontri. Le esigenze nel(nei Metaversi) sono simili o differiscono da quelle del mondo reale? Ci addentriamo nel ...

MondoETF : Franklin Templeton lancia un nuovo Etf sul Metaverso per investitori europei - - bluerating_com : Etf, da Franklin Templeton un nuovo prodotto sul Metaverso - ETFWorld_it : Franklin Templeton lancia un nuovo ETF sul Metaverso per investitori europei Franklin Templeton annuncia il lancio… - imatranga : RT @fortuneitalia: Nel nuovo numero di Fortune Italia esploriamo il #metaverso, cercando di capire dove ci porterà una rivoluzione di cui t… - FrenckCoppola : Un nuovo splendido concept art da #SHIBTHEMETAVERSE #Metaverso #SHIB #SHIBARMY -

... il. Si chiamerà 'Meta d'Urso''. Così la conduttrice lo ha annunciato al Festival della ... Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere unprogramma in prima serata Mediaset ......primi a muoverci in questo spazio e quindi di fornire agli investitori europei l'accesso a un pool diversificato di società all'avanguardia nei segmenti chiave dela basso costo. Il...Attraverso un sistema di importazioni parallele reso legale dallo stesso governo russo gli abitanti del paese possono avere accesso ai nuovi prodotti della Mela (e non solo) ...Come aveva promesso ai suoi tanti fan ieri Barbara D’Urso è approdata nel Metaverso. Giovedì 8 settembre 2022, infatti, la donna ha ...