Mark Caltagirone Gate | opinionista torna all’attacco di Pamela Prati

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 settembre 2022)ha ufficializzato la sua presenza al GF Vip 7 e ovviamente si è riaperto il. Eliana Michelazzo e Donnahanno già detto la loro sull’ingresso della showgirl nella casa di Cinecittà. Adesso ha parlato anche Karina Cascella, che a Live Non è la d’Urso si è scagliata in più occasioni contro la. “Col senno di poi e anche con la libertà che ho oggi, io non avrei dovuto chiedere scusa proprio a nessuno. Uno perché non ho mai utilizzato dei termini offensivi, mi sono sempre riferita a quella che è stata una delle più grandi farse dal punto di vista del gossip. – riportano le college di Blogtivvu – Avevo super ragione quando parlavo di questa messa in scena. Non so messa in piedi da chi. Sicuramente ci sono stati dei ruoli nel ...