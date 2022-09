Lodde conquista il pass per Parigi 2024: agli Europei di Tiro a Volo è argento (Di venerdì 9 settembre 2022) Il cammino dell’Italia Team verso Parigi 2024 passa ancora da Cipro. La seconda carta olimpica per i Giochi francesi, infatti, arriva ancora dal Tiro a Volo e ancora dagli Europei di Larnaca. A firmarla è stato Luigi Lodde che ha conquistato la medaglia d’argento nello skeet, dopo aver ceduto soltanto allo shoot off (20-19, dopo aver chiuso la serie sul 38-38) al ceco Jakub Tomecek. Bronzo per il britannico Ben Llewellin (27). Due settimane fa a conquistare il primo posto Nazione dell’Italia per Parigi 2024 era stata Silvana Stanco, vincitrice del titolo continentale nel trap. (leggi qui) Gli azzurri qualificati per Parigi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 9 settembre 2022) Il cammino dell’Italia Team versoa ancora da Cipro. La seconda carta olimpica per i Giochi francesi, infatti, arriva ancora dale ancora ddi Larnaca. A firmarla è stato Luigiche hato la meda d’nello skeet, dopo aver ceduto soltanto allo shoot off (20-19, dopo aver chiuso la serie sul 38-38) al ceco Jakub Tomecek. Bronzo per il britannico Ben Llewellin (27). Due settimane fa are il primo posto Nazione dell’Italia perera stata Silvana Stanco, vincitrice del titolo continentale nel trap. (leggi qui) Gli azzurri qualificati per...

