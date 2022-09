“Le ricette del convento”: scaloppine alla birra (Di venerdì 9 settembre 2022) Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle scale, a Monreale (Sicilia), propone un’altra delle antiche ricette tramandate tra le mura del convento, al centro del programma di Food Network “Le ricette del convento“, in onda ogni sabato, alle 17:00, sul canale 33 (in streaming su Discoveryplus.it). Oggi, in particolare, vediamo come preparare le scaloppine alla birra. Ingredienti 800 g fettine di maiale, 100 g farina, 1 bicchiere di birra bionda, 1 cipolla, prezzemolo, olio, sale, pepe Procedimento Condiamo la farina con sale e pepe. Passiamo le fettine di maiale nella farina condita. In padella, scaldiamo un generoso filo d’olio con la cipolla tritata. Quando la cipolla è appassita, uniamo il prezzemolo e le fettine infarinate. ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 9 settembre 2022) Don Salvatore, cuoco e monaco del monastero di San Martino delle scale, a Monreale (Sicilia), propone un’altra delle antichetramandate tra le mura del, al centro del programma di Food Network “Ledel“, in onda ogni sabato, alle 17:00, sul canale 33 (in streaming su Discoveryplus.it). Oggi, in particolare, vediamo come preparare le. Ingredienti 800 g fettine di maiale, 100 g farina, 1 bicchiere dibionda, 1 cipolla, prezzemolo, olio, sale, pepe Procedimento Condiamo la farina con sale e pepe. Passiamo le fettine di maiale nella farina condita. In padella, scaldiamo un generoso filo d’olio con la cipolla tritata. Quando la cipolla è appassita, uniamo il prezzemolo e le fettine infarinate. ...

